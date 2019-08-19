Дело Курченко - это такой огромный черный ящик, из которого еще лет 5 будут в суд передавать различные эпизоды, - Луценко

"Дело Курченко - это такой огромный черный ящик, из которого еще лет 5 будут в суд передавать различные эпизоды", - отметил генпрокурор Юрий Луценко в интервью Цензор.НЕТ.

Общественный резонанс вызывали, например, моменты, когда люди, которые должны сесть, выходили под сделку со следствием.

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"Соглашение со следствием - общемировой метод выхода на организаторов криминальной схемы на основании показаний членов организованных преступных группировок. Часто - это единственный метод. Других эффективных механизмов этого не существует. Я считаю, что так называемое дело, как сейчас модно говорить, кейс "вышки Бойко" у нас есть успешным. Если, конечно, не считать, что следствие гарантированно должно назвать виновным того, именем кого журналисты назвали эту аферу. Я уже давно говорил, что это не вышки Бойко. Бойко, возможно, знал об этом деле", - сообщил Луценко, отметив, что "так называемые вышки Бойко скорее были сделкой под эгидой Арбузова".

Напомним, 28 марта 2019 года департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по подозрению бизнесмена-беглеца Сергея Курченко и объявил о подозрении 98 лицам.

Также появилась информация о том, что прокурор Кулик объявил о подозрении людям из ближайшего окружения президента - В.Гонтаревой, Б.Ложкину и А.Филатову. ГПУ заявила о том, что Кулик поступил незаконно.

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