Мы ориентируемся на технократическое правительство, кандидаты определены процентов на 70, - Арахамия о новом Кабмине

Об этом заявил претендент на должность главы фракции "Слуга народа" в будущей Верховной Раде Давид Арахамия, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.

"Сейчас как раз этот процесс продолжается. Чтобы это сделать за два дня, нужно готовиться пару недель. Я думаю, что на сегодняшний день готовность где-то процентов на 70. Я имею в виду шорт-листы, это 3-4 кандидата (на должность в Кабмине. - Ред.) на рассмотрение парламента", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, возможно ли какое-то рейтинговое голосование по кадровым вопросам, Арахамия сказал: "Вот сейчас и определяемся. Я думаю, нужно, чтобы в конце был один, но всегда есть такие ситуации, когда, например, есть два хороших кандидата, одного выбрали министром, а другой может быть заместителем министра. И это нормальная ситуация, потому что мы ориентируемся на технократическое правительство. Это должны быть профессионалы, но это не должно быть таким политическим процессом".

Он добавил, что новоизбранные депутаты от "Слуги народа" 29 августа хотят "удивить всех людей, но чтобы удивить, об этом пока не стоит говорить".

"Сейчас главное - это состав комитетов и направления их деятельности, потому что от нас ждут не шоу, в работу. Мы хотим удивить работой", - добавил Арахамия.

Он также указал, что поскольку является "возможным главой фракции", то не может быть руководителем какого-либо парламентского комитета.

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Напомним, согласно решению подготовительной депутатской группы первое заседание Верховной Рады девятого созыва состоится 29 августа, в четверг.