Украинская сторона готова к демонтажу фортификационных сооружений в районе пункта пропуска в Станице Луганской, - СЦКК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Завтра, 20 августа 2019 года, украинская сторона готова начать демонтаж фортификационных сооружений, расположенных в районе КПВВ "Станица Луганская", и, до начала работ, непосредственно, по восстановлению разрушенного моста.

Заметим, что указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей по разведению сил и средств на участке в районе Станицы Луганская.

Стоит отметить, что выполнение украинской стороной соответствующих обязательств, возможно только в случае соблюдения вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками своих обязательств по синхронному демонтажа фортификационных сооружений и восстановительных работ на данном участке".

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