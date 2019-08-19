Перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка два члена Высшего совета правосудия посещали Офис президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке общественный активист Роман Ратушный.

Он отметил: "Сегодня их (15 августа - членов ВСП Говоруху и Овсиенко, - Ред) наблюдали именно в этой переименованой АП. Это не просто члены ВСП, а докладчики на заседании ВСП по рассмотрению ходатайств об отстранении Павла Вовка Игоря Погрибниченко и Ивана Щепитко от правосудия. Эти ходатайства будут рассматриваться во вторник 20.08.

Правдивой ли является информация, что эти двое уважаемых людей приглашались именно к Богдану? Правда ли, что там они получили определенные указания именно по рассмотрению этих ходатайств? Правда ли, что Богдан дал понять, что отстранение от правосудия столь важных судей - дело не БОГданоугодна?".

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Адвокат Евгения Закревская отметила: "До заседания ВСП об отстранении Вовка и ко в АП уже приготовились ... просто замечательно Ааа, сорри это теперь ОП ... принципиальная разница. Ловкость рук и никакого давления ...

А вы все удивляетесь, почему Зеленский уже три недели молчит".

Адвокат, член Общественного совета доброчестности при НАБУ Роман Маселко заявил: "Завтра, 20 августа будет чрезвычайно важное заседание Высшего совета правосудия, который будет рассматривать ходатайство Генпрокуратуры об отстранении председателя окружного админсуда Павла Вовка и его коллег.

Это действительно будет лакмусовая бумажка способности борьбы с ручным и заказным правосудием при новой власти.

Скажу честно, последние сигналы очень тревожными и начинают сеять сомнение в такой способности".

Он продолжил: "Как по мне, планируется перебросить весь негатив на Порошенко и подготовить общество, (которое последнего президента не очень любит) что судья, который ослушался Порошенко не такой уж и плохой. Поэтому если его не отстранят, то ничего страшного.

Благодаря этому смещается акцент с установленных фактов заказных решений в обмен на должности, фейковые конкурсы с заранее известными победителями, ручных следователей ГБР, подарков через помощницу Кивалова и т.д. То есть фактов, которые свидетельствуют, что устранение задокументированных лиц в мантиях от правосудия является вопросом жизни и смерти правосудия как такового.

На самом деле волчий суд всегда ориентировался на власть. И Порошенко он действительно обслуживал по высочайшему разряду. Пленки НАБУ показали, что это было взаимно. Порошенко тоже слышал пожелания Вовка.

Но только в суде увидели, что власть ускользает из рук Петра Алексеевича, то сразу преориентувались. Сейчас там активно пытаются показать свою лояльность новой власти.

Я думал, что пример с Порошенко доказал новой власти, что ручные судьи - это абсолютное зло, в т.ч. для их хозяев.

Тревожные сигналы заставляют меня усомниться, что урок усвоен. Но я уверен - если за операцией по сохранению ручного волка и волчьего правосудия стоит новая власть, то это будет началом ее конца".

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Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

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Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Читайте полное интервью: Юрій Луценко: "У мене були добрі стосунки з Порошенком, але там, де він не правий, я казав "ні", і достатньо часто в радикальних виразах".