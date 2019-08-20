Зеленский уволил 14 глав РГА в Николаевской и Черкасской областях

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют распоряжение президента от 19 августа №262-№275включительно.
В частности Зеленский уволил двух председателей РГА в Николаевской и 12 в Черкасской областях.
Причиной увольнений является окончание срока полномочий президента Украины.
Зеленский издал распоряжение об увольнении:
А.Яриша с должности председателя Черкасской РГА Черкасской области;
Л.Денисюк с должности председателя Христиновской РГА Черкасской области;
Е.Данченко с должности председателя Уманской РГА Черкасской области;
В.Любомской с должности председателя Тальновской РГА Черкасской области4
В.Павличука с должности председателя Лысянской РГА Черкасской области;
В.Клименко с должности председателя Маньковской РГА Черкасской области;
В.Клименко с должности председателя Корсунь-Шевченковской РГА Черкасской области;
О.Николенко с должности председателя Катеринопольской РГА Черкасской области;
Д.Шелеста с должности председателя Каневской РГА Черкасской области;
С.Бойко с должности председателя Жашковской РГА Черкасской области;
И.Гайдая с должности председателя Драбовской РГА Черкасской области;
В.Скринника с должности главы Городищенской РГА Черкасской области;
И.Бойко с должности председателя Снигиревской РГА Николаевской области;
В.Вовка с должности председателя Первомайской РГА Николаевской области.