Крымская епархия ПЦУ обжаловала в суде расторжение договора аренды кафедрального собора в оккупированном Симферополе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом крымский архиепископ Климент сообщил Крымской правозащитной группе.



По его данным, "21-й арбитражный апелляционный суд в Севастополе" 6 августа принял жалобу к производству. Епархия просит отменить принятое по иску "министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым" решение о "взыскании денежных средств, досрочном расторжении договора аренды, понуждении возвратить недвижимое имущество", сказано в документе.



Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 29 августа.



Климент сообщал, что оккупационные власти Крыма требовали от епархии "освободить помещение" собора до начала марта.

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В марте "министерство имущественных и земельных отношений Крыма" подало иск с требованием досрочного расторжения договора аренды здания, где находится единственный в Симферополе храм ПЦУ. 28 июня "арбитражный суд" оккупированного полуострова удовлетворил иск властей.



В июле Климент рассказывал, что имущество храма "разграблено и разломано".



