Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться, - Путин о встрече в нормандском формате

"Что касается нормандского формата. Я действительно считал и сейчас считаю, что любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. И, на мой взгляд, нужно добиваться того, о чем мы договаривались раньше, безусловно, добиваться, идти к этой цели. Ну, например, мы в свое время, в 2016 году, пошли на значительный компромисс, когда фактически видоизменили имплементацию закона об особом статусе Донбасса. Тогда бывший президент [Украины Петр] Порошенко настаивал на том, чтобы это было изменено. Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин [Франк-Вальтер] Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе – после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить", – заявил Путин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.



Он добавил, что "то же самое касается некоторых других вопросов, например вопроса, связанного с амнистией, и так далее".



"Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться. Мы, мне кажется, сегодня пообсуждаем эту тему, должны это сделать обязательно. Но, по моему мнению, альтернативы нормандскому формату не существует и, безусловно, мы будем его поддерживать", – отметил российский президент.

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В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.