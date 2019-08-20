Пожар в одесском отеле "Токио Стар": к расследованию привлекли следователей из соседних областей, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесской ОГА в Facebook.

"Рассмотрены вопросы о результатах предварительного расследования пожара в гостинице "Токио-Стар", расположенного по адресу г. Одесса, улица Водопроводная, 1. По словам исполняющего обязанности начальника Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области Игоря Черкасова, на сегодняшний день документов о переоснащении соответствующего пожарного депо на отель нет, за которыми он располагает, это должны быть складские помещения. Указанные материалы будут переданы следствию", - сказано в сообщении.

По информации ГУНП в Одесской области в настоящее время продолжают проводиться следственные действия, руководитель отеля "Токио Стар" Вадим Черный находится в следственном изоляторе. Непосредственно на объекте также ведутся следственные действия, проведены обыски, изъята документация. Объем работы достаточно велик, поэтому задействованы следователи из других областей с целью изучения всех обстоятельств происшествия. Во время заседания отмечалось о необходимости не только быстрого но и качественного проведения следственных мероприятий.

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"На сегодня ГУНП в Одесской области уже установлены личности шести погибших, по двум лицах проводятся ДНК-экспертизы и по поводу одного человека ожидается приезд родственников для опознания. Это связано с тем, что в отеле не велась соответствующая документация по регистрации посетителей.

Принято решение о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи семьям лиц, погибших и лицам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации и находятся под контролем, за счет средств резервного фонда областного бюджета.

В соответствии с поручением премьер-министра Украины Владимир Гройсман начинаются проверки ГСЧС на предмет противопожарной безопасности всех оздоровительных города и области в ближайшие сроки", - сообщили в ОГА.







