Женщина по телефону передавала террористам "ЛНР" разведданные на Луганщине, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по материалам 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, по факту содействие деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что с августа 2015 года жительница пгт Станица Луганская собирала сведения военного характера по количеству, вооружению, перемещению и местам дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины на территории населенного пункта.

В прокуратуре рассказали, что женщина в телефонном режиме "передавала указанные данные своему куратору - "радиотелефонистам" так называемой "4-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР". С целью конспирации для передачи такой информации использовались условные названия для различных видов боевой техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организатору "референдума" в Луганской области дали 5 лет условно

Факт передачи разведывательных данных способствовал представителям террористической организации "ЛНР" в оказании вооруженного сопротивления силам АТО и ООС.

"Информаторке террористов сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины", - отметили в прокуратуре.

Санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Установлены личности более тысячи наемников РФ, подозреваемых в участии в "самообороне" во время оккупации Крыма, - зампрокурора АРК Поночовный