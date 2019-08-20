Защита Гримчака подала апелляцию на решение суда о мере пресечения, - адвокат

Защита подала апелляционную жалобу на решение суда об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрию Гримчаку меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн. Об этом сообщила адвокат Юрия Гримчака Татьяна Матяш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на zn.ua.

"Мы уже подали апелляцию в суд", - сказала Матяш.

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При этом, отвечая на вопрос о вероятности внесения залога за Гримчака, адвокат отметила, что не располагает информацией о людях, которые готовы заплатить залог за него.

"Мне об этих людях ничего не известно. Ко мне никто не обращался, чтобы я помогла оформить документы и куда платить. Это должно быть в любом случае обращение, поскольку постановление у меня с указанием реквизитов и всего. Без меня никто не оплатит", - сказала Матяш.

Также адвокат отметила, что в задержании Гримчака есть нарушения прав человека, и это станет поводом обращения в ЕСПЧ.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.