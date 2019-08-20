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20.08.19 10:39

Военнослужащим ко Дню Независимости выплатят премии от 1 тыс. до 2 тыс. грн.: Полторак подписал приказ

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных Сил Украины по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

премия

Как информиует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы и курсанты получат по 1000 гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, а также те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке Украины - по 2000 гривен", - сообщил Полторак.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 9 июля президент Владимир Зеленский заявил, что парада на День Независимости на Крещатике в этом году не будет. 300 млн гривен, которые могли бы пойти на его проведение, выплатят военнослужащим в виде премий, пообещал глава государства.

Председатель Верховной Рада Андрей Парубий призвал украинцев выйти 24 августа на парад, чтобы почтить подвиг украинских героев.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал искать средства, которых хватило бы и на проведение парада, и на выплаты военнослужащим. Но в итоге 15 июля Зеленский подписал указ о праздновании Дня Независимости, не предусматривающий проведение парада.

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30 июля глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что вместо парада на День Независимости состоится Шествие достоинства - "мероприятие в европейском стиле".

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