Госпогранслужба обязана информировать Госэкоинспекцию об обнаружении превышения уровня радиации грузов на границе

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее постановление № 715 от 14 августа 2019 года, принял Кабинет министров Украины.

Согласно постановлению, утвержден Порядок взаимодействия Госпогранслужбы и Госэкоинспекции в случае выявления превышения допустимого уровня ионизирующего излучения транспортных средств и грузов, перемещаемых через государственную границу Украины.

Согласно утвержденному документу, после передачи информации о выявлении случая превышения уровня радиации, соответствующий территориальный орган Госэкоинспекции должен обеспечить прибытие экоинспектора в указанный пункт пропуска в минимально возможный срок с момента поступления такого уведомления для проверки соблюдения требований законодательства о радиационной безопасности.

Документы, которые составляются по факту обнаружения превышения уровня ионизирующего излучения, согласно закрепленному механизму взаимодействия, будут оформляться в двух экземплярах: для Госпогранслужбы и для Госэкоинспекции.

Для сверки данных Госпогранслужба и Госэкоинспекция до 10 числа каждого месяца должны обменяться информационно-аналитическими данными о выявленных случаях превышения допустимого уровня ионизирующего излучения в пунктах пропуска.

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