Экс-министр доходов и сборов Клименко заочно арестован, - ГПУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

"Главная военная прокуратура 21.04.2017 завершила специальное досудебное расследование (заочное расследование) уголовного производства по подозрению бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины (министра доходов и сборов Украины) в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (присвоении имущества путем злоупотребления служебным); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог); ч.4 ст.28, ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что указанное лицо подозревается в участии в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах, и преступления небольшой тяжести в сфере служебной деятельности.

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Расследованием установлено, что экс-министр в период 2012-2013 годов, находясь в составе преступной организации, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, путем преступной схемы завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

"Главной военной прокуратурой неоднократно подавались в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и 19.08.2019 следственным судьей Печерского районного суда Киева было удовлетворено ходатайство прокурора и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в прокуратуре.

Прокуратура подчеркивает, что с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого самоустранились от защиты и ни разу не явились на судебное заседание.

С целью соблюдения прав подозреваемого судом был привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

Напомним, военная прокуратура в ноябре 2017 года начала уголовное производство против экс-министра Александра Клименко по статье о госизмене.

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