Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.08.19 11:57

"Бомбы взорвутся во всех детсадах, банках и кафе": аноним сообщил в полицию о минировании сотни объектов в Черновцах

Полиция Черновцов проверяет информацию о минировании почти 100 объектов, в том числе детских садов, банков и кафе, проводится эвакуация граждан.

"Бомбы взорвутся во всех детсадах, банках и кафе": аноним сообщил в полицию о минировании сотни объектов в Черновцах

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"Сегодня, 20 августа, примерно в 9:00 по спецлинии "102" поступило сообщение из областного УГСЧС о том, что на их электронный адрес пришло письмо о заминировании почти сотни сооружений в Черновцах.

В частности, аноним сообщил, что в 11:00-12:00 часов взорвутся бомбы во всех детских садах, банках и кафе на территории города", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лжеминирование гостиниц в Харькове 15 августа квалифицировано как теракт, - полиция

К указанным объектам немедленно направлены наряды полиции, следственно-оперативные группы, взрывотехнической и кинологической службы. Сейчас правоохранители проводят эвакуацию граждан из зданий и проверяют помещения и прилегающие территории на наличие подозрительных и взрывоопасных предметов.

"Просьба к жителям и гостям Черновцов с пониманием отнестись к временным неудобствам в целях безопасности", - добавили в поплиции.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100