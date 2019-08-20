23 августа Запорожский апелляционный суд рассмотрит дело Бутрименко, обвиняемого в сдаче наемникам РФ места расположения украинских спецназовцев, в результате чего погибли 10 воинов

Об этом говорится в сообщении на сайте 3-го Отдельного полка специального назначения, передает Цензор.НЕТ.

"23.08.2019 г. в 11:00 в Запорожском апелляционном суде г. Запорожье по адресу проспект Соборный 162 состоится судебное заседание над предателем и виновником гибели 10 спецназовцев 3-го отдельного полка специального назначения имени князя Святослава Храброго. Мы будем!!!" - говорится в сообщении.

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Напомним, 23 июля 2014 года в районе села Дмитровка российский зенитно-ракетный комплекс сбил два украинских штурмовика Су-25. Была информация, что пилотам удалось катапультироваться: первого пилота, который получил травму ноги, спрятала у себя в доме местная жительница одного из сел, второй летчик прятался в лесопосадке.

29 июля 2014 две группы Тараса Карпы и Кирилла Андреенко под общим руководством подполковника Лысенко отправились на поиски пилота сбитого Су-25 Юрия Шевцова. Находясь возле села Степановка, Донецкой области, на временно неподконтрольной территории, украинские воины вступили в бой с врагом, который имел численное преимущество, а также - в вооружении и технике.

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Вследствие боя погибли десять спецназовцев: подполковник Сергей Лысенко, капитан Кирилл Андреенко, сержант Анатолий Бузуляк, старшина Андрей Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Алексей Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергей Гришин, старший солдат Роман Рыкалов, капитан Тарас Карпа.

Пятеро спецназовцев попали в плен наемников РФ.

По данным следствия, местный фермер Николая Бутрименко, на ферме которого украинские воины остановились на ночевку, передал террористам "ДНР" информацию о расположении украинских военных.

3-й Отдельный полк специального назначения записал воспоминания выживших в том бою воинов.

16 мая 2019 года суд вынес приговор Бутрименко и оправдал по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), осудив по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако учитывая закон "Савченко", он может выйти на свободу через 1 год и 1 месяц от даты вынесения приговора.

Апелляцию по данному делу должен рассмотреть Запорожский апелляционный суд.