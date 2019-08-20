К 2025 году хотим экспортировать оружия на $2 млрд в год, - глава набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Абромавичус отметил, что Государственный оборонный заказ растет, но не сильно. В прошлом году "Укроборонпром" поставил оборонным ведомствам Украины вооружения на 400 миллионов долл США. Глава набсовета также сказал, что большого увеличения этой цифры ждать не стоит.

В то же время, "Укроборонпром" ставит цель - увеличить экспорт вооружения в 5 раз к 2025 году.

"В экспорте мы ставим амбициозную цель - вырасти в 5 раз к 2025 году. Мировой рынок вооружения - почти 2 триллиона долл США в год. Мы хотим экспортировать на 2 миллиарда долл США в год. Самое перспективное направление – это авиастроение, которого у нас не было фактически последние несколько лет, в том числе по причинам саботажа со стороны лиц, ответственных за это направление. А также ракетостроение, где в последнее время подписано несколько очень удачных контрактов, где мы знаем, что у нас есть на мировых рынках конкурентное преимущество, туда надо кинуть лучшие ресурсы", - подчеркнул Абромавичус.

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Глава набсовета "Укроборонпром" также заявил, что компании, задействованные в производстве вооружения, будут, в том числе, развивать производство и товаров двойного назначения, и товаров гражданского назначения.

"Не секрет, что к нам обращается много компаний, которые как раз готовы дать заказы на предприятия гражданского назначения - вышки для ветряных электростанций, продукция на газотранспортную систему, бытовые газовые счетчики и так далее. Нужно людей занимать работой, поднимать серьезно зарплату. Нужно возить, водить инвесторов за ручку, показывать, что на наших предприятиях мы можем тоже изготовлять продукты и военного и гражданского назначения, что мы можем работать по-современному и нам наконец можно доверять", - заявил Абромавичус.

Он отметил, что ожидается создание совместных предприятий как военного, так и гражданского назначения, в том числе с лидирующими мировыми компаниями.

Полный текст интервью с Айварасом Абромавичусом читайте ЗДЕСЬ.

Напомним, ранее новоназначенный член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус анонсировал смену кадрового состава в концерне.

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