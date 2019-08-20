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20.08.19 12:16

"Я не комментирую слухи", - Сытник о "прослушке" в кабинете замгенпрокурора Стрижевской

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник назвал слухами возможную причастность НАБУ к прослушиванию заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской.

артем,сытник

Об этом он сказал Українським Новинам, передает Цензор.НЕТ.

"Я не комментирую слухи", - сказал он.

Также он сообщил, что для прослушивания такого уровня чиновника достаточно санкции начальника департамента соответствующего органа.

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"Мы не занимаемся несанкционированным прослушиванием. Все, что мы прослушиваем, делается с санкции суда", - сказал Сытник журналистам во вторник, комментируя информацию об обнаружении в кабинете Стрижевской несанкционированных прослушивающих спецсредств, пишет Интерфакс-Украина.

Ранее пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что 17 августа в кабинете Стрижевской была обнаружена "прослушка", в Генпрокуратуре увязывают этот факт с делом о коррупции директора НАБУ Сытника.

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