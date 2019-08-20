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20.08.19 12:26

19-летний сумчанин вместе с сообщниками готовил взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости, - СБУ. ФОТОрепортаж

19-летний парень на Сумщине готовил провокации во время массовых акций накануне Дня Независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, опубликованном в Facebook.

Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры задержали 19-летнего сумчанина, который входит в радикальную молодежную группировку и вместе с сообщниками планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

19-летний сумчанин вместе с сообщниками готовил взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости, - СБУ 01

Правоохранители изъяли по месту жительства злоумышленников гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества.

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19-летний сумчанин вместе с сообщниками готовил взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости, - СБУ 02

Следствие проверяет версию о подготовке провокационных акций во время массовых мероприятий, в том числе в культовых помещениях, а также во время торжеств по случаю празднования Дня Флага Украины и проведения концерта "KVARTAL-FEST" 23 августа на территории Сумщины.

19-летний сумчанин вместе с сообщниками готовил взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости, - СБУ 03

Подготовлено сообщение о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.

19-летний сумчанин вместе с сообщниками готовил взрывы на массовых мероприятиях накануне Дня Независимости, - СБУ 04

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