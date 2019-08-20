Суд перенес на 5 сентября заседание по делу об отдыхе Сытника за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские Новости.
Суд допрашивал свидетелей по делу.
Соломенский районный суд Киева вел видеоконференцсвязь, на заседании присутствовал сам Сытник.
Вместе с тем, один из свидетелей по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ривненской области.
"Не помню", - сказал он.
Свидетель не назвал даже приблизительную сумму расходов за отдых директора бюро.
В итоге, Сарненский суд Ривненской области перенес заседание по административному протоколу в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника на 5 сентября на12:00.
На нем суд допросит свидетелей со стороны Сытника.
Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.