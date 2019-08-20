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20.08.19 12:31

Суд перенес на 5 сентября заседание по делу об отдыхе Сытника за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине

Сарненский районный суд Ривненской области сегодня продолжил рассмотрение административного протокола в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинские Новости.

Суд допрашивал свидетелей по делу.

Соломенский районный суд Киева вел видеоконференцсвязь, на заседании присутствовал сам Сытник.

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Вместе с тем, один из  свидетелей по делу об административном протоколе в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника Николай Надейко не помнит, какую сумму он потратил для оплаты отдыха Сытника в Ривненской области.

"Не помню", - сказал он.

Свидетель не назвал даже приблизительную сумму расходов за отдых директора бюро.

В итоге, Сарненский суд Ривненской области перенес заседание по административному протоколу в отношении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника на 5 сентября на12:00.

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На нем суд допросит свидетелей со стороны Сытника.

Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника из-за недекларирования им отдыха на одной из охотничьих баз в Ривненской области.

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