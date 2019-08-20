Все решения о продаже военного имущества будут обоснованы и максимально прозрачны, - Абромавичус

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Абромавичус отметил, что надо использовать все возможности для эффективного использования существующих ресурсов.

"Мы, конечно, не собираемся уходить в риал эстейт бизнес. Приоритет у компании один - производство вооружений. Необходим аудит, необходима объективная оценка состояния предприятий и их активов, и должны приниматься профессиональные решения. Гарантирую, что все эти решения будут обоснованы, и максимально прозрачны", - подчеркнул глава набсовета госконцерна.

Также Абромавичус заявил, что финансировать за свой счет пустые цеха, территории, социальную инфраструктуру "Укроборонпром" не должен.

"Украина была всего 2.7% территории СССР, но на нашей территории было сконцентрировано 30-40% союзного ВПК. Завод им. Малышева мог производить до 900 танков в год. За последние 15 лет они произвели не больше 24 танков в год (2017). Многие имеющиеся производственные мощности не соответствуют нашим нуждам и уже никогда не будут востребованы в таком масштабе", - отметил Абромавичус.

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Глава набсовета "Укроборонопрома" также сказал, что нельзя продолжать оплачивать убытки и превращать оборонные предприятия в риэлторские конторы, которые сдают помещения в аренду за копейки.

"В ходе реформы в "Укроборонпроме" останутся только работающие предприятия, мы должны очиститься от накопленных за десятки лет нерешенных проблем и бесхозяйственности, которые оплачивает "Укроборонпром", а в конечном счете, оплачивает государство. Это поможет и финансово, и кадрово, и организационно сосредоточиться на производстве современного вооружения и разработок новых продуктов", - подытожил Абромавичус.

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Напомним, ранее Абромавичус заявил, что заводы государственного концерна Укроборонпром нужно корпоратизировать, но о приватизации говорить преждевременно.

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