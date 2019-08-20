На должность госуполномоченного АМКУ претендует дочь преподавателя Зеленского Ирина Копайгора

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Наші гроші", об этом свидетельствуют данные из реестра НАПК.

Ирина Копайгора зарегистрирована и проживает в Кривом Роге. Работает в Криворожском экономическом институте при КНЭУ им. В. Гетьмана в качестве доцента кафедры правового регулирования экономики.

Отметим, что в этом институте юридическое образование получил действующий Президент Украины Владимир Зеленский.

В этом же институте преподает отец претендентки на кресло государственной уполномоченного - Иван Копайгора. Будучи заведующим кафедрой правоведения, Копайгора преподавал Зеленскому теорию государства и права.

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Сам Копайгора комментировал успех Владимира Зеленского, высоко оценивая его личностные качества и положительно характеризуя его достижения.

"Именно Владимир не единожды просил советов, и никогда не пропускал пары, хотя играл в спектаклях и выступал в театре", - вспоминал Копайгора.

Также известно, что в Криворожском экономическом институте работает отец Владимира Зеленского, Александр Зеленский.

Кроме преподавания в КНЭУ Ирина Копайгора также получает заработную плату по совместительству в МАУП Кривой Рог.

Напомним, в начале июля Президент Владимир Зеленский уволил первого заместителя председателя АМКУ Марию Нижник и госуполномоченных Агию Загребельскую, Андрея Вовка и Валерия Полюховича. Увольнения были проведены без соответствующих представлений премьер-министра, предусмотренных законом.

31 июля Президент назначил государственными уполномоченными АМКУ Наталью Буроменскую и Ольгу Нечитайло.

Замглавы Офиса Президента Алексей Гончарук подтверждал, что кадровые решения относительно АМКУ принимались на основании пожеланий председателя Комитета Юрия Терентьева.

Сейчас вакантными остаются должности двух членов АМКУ, в том числе, заместителя председателя. На должность первого заместителя председателя претендует кандидат Ольга Пещанская, которая также строила свой карьерный путь на малой Родине Президента - в Кривом Роге, возглавляла закупочное направление в "АрселорМиттал" в тот же период, когда Юрий Терентьев был генеральным юрисконсультом этого предприятия.