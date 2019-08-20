Украинцы смогут получить монетизированную субсидию в любом из 34 уполномоченных банков. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Начиная с октября текущего года, выплату наличных субсидий будут осуществлять местные органы социальной защиты населения. Для этого Пенсионный фонд предоставит реквизиты на выплаты (счета в уполномоченных банках или почтовые реквизиты), на которые пенсионеры получают пенсию.
"Тем, кто еще не на пенсии, выплата будет осуществляться на открытые ранее счета в "Ощадбанке". Но если субсидиант желает получать монетизированную помощь на оплату коммунальных услуг в другой банковском учреждении - ему нужно с соответствующим заявлением обратиться в управление соцзащиты. Вместе с заявлением необходимо предоставить реквизиты счета в уполномоченном банке, в котором он желает получать субсидию наличными", - сказано в сообщении.
Отмечается, что получатели субсидии, в которых отсутствуют счета в уполномоченных банках до предоставления информации о платежных реквизитах будут получать монетизированную субсидию через "Укрпочту" по адресу, указанному при обращении за субсидией.
Тем, кому назначена безналичная форма помощи, а это те домохозяйства, которые имеют долги за коммунальные услуги, будут получать субсидию исключительно через "Ощадбанк".
Зимнюю субсидию управления соцзащиты начнут рассчитывать в октябре на основе доходов, полученных в 1-2 кварталах 2019 года.
Монетизированную субсидию можно получать в любом из ниже перечисленных банков:
- АТ "Укрексімбанк"
- АТ "Ощадбанк"
- ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
- ПАТ АБ "Укргазбанк"
- ПАТ "УКРСОЦБАНК"
- ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"
- ПАТ "КРЕДОБАНК"
- ПАТ "УкрСиббанк"
- ПАТ "Ідея Банк"
- ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
- ПАТ"ПІРЕУС БАНК МКБ"
- ПАТ "АЛЬФА-БАНК"
- ПАТ "ОТП Банк"
- ПАТ "Банк Альянс"
- ПАТ АКБ "Львів"
- ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
- ПАТ "МТБ БАНК"
- ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
- ПАТ "Полтава-банк"
- ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
- ПАТ "СХІДНО- УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
- ПАТ "МЕГАБАНК"
- ПАТ "СКАЙ БАНК"
- ПАТ "Юнекс Банк"
- ПАТ "Комерційний Індустріальний Банк"
- ПАТ "Універсал Банк"
- ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
- ПАТ "АКБ "РАДАБАНК"
- ПАТ "БАНК ВОСТОК"
- ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень"
- ПАТ "АКБ "КОНКОРД"
- ПАТ "МОТОР-БАНК"
- ПАТ "КБ "АКОРДБАНК"
- ПАТ "КРИСТАЛБАНК"