Федерация работодателей Украины поддерживает эту позицию, - глава Совета ФРУ Олейник о предложении Геруса по рынку электроэнергии

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Олейник, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера состоялось совещание под председательством Президента Украины, во время которой были наработаны механизмы, которые помогут уменьшить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей почти на 20%", - написал он.

"Есть смысл немного повысить ночную цену с точки зрения ценового ограничения - возможно, около 10%. А дневную цену - снизить, поскольку она значительно выше, чем во всех странах Европы. Дневной price cap можно уменьшить на 20%. Таким образом, это может дать дополнительное снижение конечного тарифа для потребителя еще на 9%", - сказал представитель Президента в Кабмине Андрей Герус.

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"Федерация работодателей Украины поддерживает эту позицию и считает, что введение такого механизма будет способствовать снижению стоимости электроэнергии для промышленных потребителей путем установления справедливой цены как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных компаний и будет одним из ключевых факторов развития реальной конкуренции на рынке электроэнергии. В июльском письме ФРУ адресованном Премьеру Владимиру Гройсману, Министерству энергетики и угольной промышленности Украины и НКРЭКУ, мы отмечали: "Слишком высокий уровень price cap, который сейчас зафиксирован на уровне 2050 грн / МВт × ч, что дает возможность, в частности, производителям электрической энергии не учитывать реальные расходы, понесенные ими при производстве электрической энергии, и устанавливать цены на электрическую энергию в пиковые часы потребления близкими к определенному уровню price cap. По нашим оценкам, уровень price cap в дневные часы (с 08.00 до 23.00) может достигать 1500 грн / МВт × ч", - написал он.

"Вместе с тем Андрей Герус отметил необходимость утверждения Кабинетом Министров постановления о возложении специальных обязанностей на компании ЗАО "Укргидроэнерго" и Энергоатом, что в конце концов даст возможность снизить тариф НЭК "Укрэнерго" на услуги по снабжению электрической энергии более чем в три раза", - добавил Олейник.

"Если эти три меры осуществить, можем получить около 20% уменьшения тарифа для всех потребителей - крупных, средних и малого бизнеса, для бюджетных учреждений и организаций, детских садов и школ", - отметил Герус.

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"Напомню, в июле и августе мы уже обращались к Премьеру, Минэнергоугля и НКРЭКУ с определением основных, по нашему мнению, проблем, которые стали причиной роста стоимости электроэнергии для промышленных потребителей и предложили пути их решения. Среди путей, которые нами предлагались, были именно внесении изменений в постановления Правительства о ПСО и порядок проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии, снижение тарифа "Укрэнерго" на услуги по снабжению электрической энергии и снижение price caps в дневные часы. Считаем, что благодаря последовательной, взвешенной и государственнической позиции представителя Президента в Правительстве Андрея Геруса, происходят положительные изменения на рынке электроэнергии", - резюмировал Олейник.