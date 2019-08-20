Украина и Турция создадут ударный беспилотник нового поколения, - "Укроборонпром"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Ударный БПЛА нового поколения Akıncı разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских Вооруженных сил. Одно из главных его преимуществ - возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах", - отметил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

Akıncı принадлежит к новому "тяжелому" классу беспилотников. Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 км. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 кг вооружения и находиться в полете сутки.

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Беспилотник оснащается самыми современными системами наблюдения от тепловизоров и мощных камер до радаров с активной фазированной антенной решеткой и многочисленными сенсорами. Все это позволяет выявлять на значительном расстоянии даже хорошо замаскированные цели, передавать координаты для уничтожения либо самостоятельно наносить высокоточные удары.

Среди номенклатуры вооружения Akıncı - управляемые ракеты, различные обычные и высокоточные бомбы.

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Как сообщалось, госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав Укроборонпрома, и турецкая Baykar Defence – один из ведущих производителей беспилотников – создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Соглашение об этом было подписано во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Турцию.