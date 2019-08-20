Все "посредники", которые предлагают "решить вопрос" за деньги от моего имени - аферисты, - Нефьодов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал во время рабочей встречи с бизнесом.

"Я не чувствую политического давления. Я ни с кем не согласовываю своих назначений, не обсуждаю каких-то конкретных личностей. Нет никаких посредников, которые представляются, что от меня. Хочу заверить, что это аферисты", - сказал Нефьодов.

Руководитель таможни напомнил, что ранее просил присылать ему сообщения, если на таможнях сотрудники требуют деньги или распространяют информацию о том, что главный таможенник вымогает взятку, или если человек прямо говорит о личных договоренностях с ним.

Нефедов также отметил, что из всех полученных сообщений только два были по сути дела - там были конкретные данные о злоупотреблениях и нарушениях.

Напомним, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов призвал граждан обращаться к нему напрямую в случае коррупции на таможне: "Если у вас таможня требует взятки - пишите мне напрямую в Фейсбук".

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