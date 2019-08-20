В "Лефортово" приняли передачи для пяти украинских политзаключенных, - журналистка Ивлева. ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает российская журналистка и гражданский активист Виктория Ивлева.

Ивлева рассказала, что всего передали пять передач.

"Сегодня утром с Лешей Боганцевым поехали наудачу в Лефортово, собрав пять передачек. Все передачи приняли", - сообщила она.

В передачах: грудинка, сыр, творог, масло, молоко, сметана, лимоны, чеснок, персики, огурцы, помидоры, зелень, филе форели, чай, кофе, сахар, круассан, свекла вареная в вакууме, орехи.

Ивлева также уточнила, что не знает точно находятся в данном СИЗО политзаключенные, однако она "не видит смысла брать передачи для людей, которых нет в наличии". "Все, что мы сделали - это отнесли передачи, и у нас их приняли. Думаю, остальное - дело адвокатов", - отмечает активистка.

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