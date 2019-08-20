Скандальные сестры Опанасюк из дуэта Anna Maria поедут представлять Украину на конкурс "Новая волна" в РФ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Instagram-аккаунт Eurovision.ua.

"Дуэт Anna Maria будет представлять Украину на музыкальном конкурсе "Новая волна", который пройдет с 24 августа в России", - сказано в сообщении.

Пользователи Сети раскритиковали девушек за намерение отправиться в РФ.

"Я не хочу, чтобы моя страна участвовала в конкурсе на территории страны, которая убивает наших людей! Стыд и позор тем, кто не понимает этого!", "Они предательницы. Их вообще надо выгнать нах** из Украины. Им здесь не место", "Это какая-то гадость, что эти ДЕВОЧКИ хотят УКРАИНу представлять. Кто этих предложил? Сами себя?! И что в Сочи забыли? Какой-то бред", - пишут комментаторы.

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Певицы объясняют участие в "Новой волне" желанием достойно представить там нашу страну.

"Всего приехали участники из 13 стран - Италия, Куба, Азербайджан, Армения, Россия, Албания, Латвия, США, Молдова, Испания... Мы хотим показать, что Украина - лучшая!" - написали они на своей странице в Instagram.

Сестры Опанасюк утверждают, что после отбора на Евровидение им писали люди из разных стран с вопросом о том, где можно ознакомиться с их творчеством.

"Конкурс "Новая волна" транслируется на много стран, а по спутнику - почти на всю планету. Вот мы хотим для людей планеты Земля показать свою музыку. Достойно представить страну. Участвует около 13 стран, и мы посчитали, что неправильно, если Украина, где самые душевные песни и красивые голоса, не будет представлена", - добавили они.

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Напомним, дуэт Anna Maria состоит из сестер Анны и Марии Опанасюк. Их родители проживают в оккупированном Россией Крыму. Мать - Лариса Опанасюк, занимает должность вице-премьера оккупационного правительства и награждена медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма". Отец - Александр Опанасюк в 2014 году перешел на службу РФ и был назначен оккупационными властями "судьей Верховного суда Крыма". В 2016 он ушел на пенсию.

В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, поскольку живут в оккупированном Крыму.

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22 февраля 2019 года Анна и Мария Опанасюк не смогли ответить на вопрос журналиста Романа Скрыпина о том, кому принадлежит Крым - Украине или России. После этого один из телезрителей обматерил их в прямом эфире.

24 февраля Член жюри Национального отбора Евровидение-2019, певица Джамала со слезами на глазах объяснила дуэту ANNA MARIA, что Крым является оккупированной территорией Украины. "Мы не нарушали украинских законов, мы не давали концертов в России. Мы любим Украину", - заверили тогда певицы.