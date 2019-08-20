Суд арестовал на два месяца владельца сгоревшего одесского отеля Черного

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

"Судья Вадим Иванчук принял решение: 60 суток ареста без права внесения залога. Предложение о взятии на поруки отклонили", - сообщает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Труханов заявил, что владелец сгоревшего в Одессе отеля Черный не хочет платить пострадавшим. Бизнесмен это отрицает

"Ходатайство старшего следователя ... об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Черного удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого Вадима Львовича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - зачитал решение судья.

В ходе заседания раввин Авроом Вольф заявил, что готов взять бизнесмена на поруки.

Вместе с тем, прокурор на заседании суда заявил, что при обыске у бизнесмена была найдена ксерокопия американского паспорта на имя Черного В. Л. Оригинал не нашли.

Защита, в свою очередь, заявила, что прокуратура не предоставила никаких доказательств вины Черного. Кроме того, по данным адвокатов Черный является собственником только первого этажа здания, а пожар был на втором, где собственник другой человек.

Сам Черный заявил, что сбегать не собирается.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.