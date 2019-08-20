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20.08.19 16:23

Суд арестовал на два месяца владельца сгоревшего одесского отеля Черного

В Киевском районном суде Одессы прошло заседание, на котором избрали меру пресечения владельцу сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадиму Черному.

Суд арестовал на два месяца владельца сгоревшего одесского отеля Черного

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

"Судья Вадим Иванчук принял решение: 60 суток ареста без права внесения залога. Предложение о взятии на поруки отклонили", - сообщает издание.

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"Ходатайство старшего следователя ... об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Черного удовлетворить. Избрать в отношении подозреваемого Вадима Львовича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - зачитал решение судья.

В ходе заседания раввин Авроом Вольф заявил, что готов взять бизнесмена на поруки.

Вместе с тем, прокурор на заседании суда заявил, что при обыске у бизнесмена была найдена ксерокопия американского паспорта на имя Черного В. Л. Оригинал не нашли.

Защита, в свою очередь, заявила, что прокуратура не предоставила никаких доказательств вины Черного. Кроме того, по данным адвокатов Черный является собственником только первого этажа здания, а пожар был на втором, где собственник другой человек.

Сам Черный заявил, что сбегать не собирается.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар". Изначально сообщалось, что в результате чего погибли восемь человек, пострадали 10 человек.Позднее на пепелище нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв пожара выросло до 9. По факту пожара в Одессе открыто уголовное производство. Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице, в том числе поджог с целью сокрытия убийства. В ГСЧС сообщили, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке. ГБР возбудило против сотрудников ГСЧС в Одесской области уголовное дело о служебной халатности.

Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

Собственник гостиницы, одесский предприниматель Вадим Черный, заявил, что "произошла катастрофа" и что он готов нести полную ответственность в случае установления его вины. Вечером 17 августа владелец гостиницы "Токио Стар" Черный был задержан.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил начать масштабные проверки одесских гостиниц и санаториев. "Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей", - сказал он.

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