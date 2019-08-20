Башенко, оскорбившего чемпионку Соловей, уволили с поста президента Федерации велоспорта Украины

Об этом сообщил в Facebook юрист Юрий Юрченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Башенко уволен внеочередной конференцией Федерации велосипедного спорта Украины! Украинцы-спортсмены способны на спортивный импичмент!" - написал он.

Юрист предполагает, что Башенко оспорит свою отставку в суде.

"А благодаря "реформам" Минмолодьспорта судебные тяжбы еще долго будут продолжаться в государственных судах ... поскольку так и не внедрена на все Федерации юрисдикция Спортивного арбитражного суда при НОК", - добавил Юрченко.

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Напомним, президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Также он угрожал оштрафовать ее и исключить из состава сборной Украины.