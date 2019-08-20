Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.08.19 16:46

При попытке рейдерского захвата госпредприятия на Харьковщине полиция задержала 15 человек

20 августа в 12-30 в дежурную часть ГУНП в Харьковской области поступила информация о том, что в поселке Красная Волна Великобурлукского района, где расположено государственное исследовательское хозяйство, группа неизвестных лиц спортивного телосложения, в масках и с оружием захватить данное предприятие. Известно, что учреждение занимается исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук. Мужчины подъехали на трех автомобилях и вступили в конфликт с представителями нового директора хозяйства.

полиция,нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области

В сообщении отмечается: "Злоумышленники повредили автомобиль "Лексус" и скрылись с места происшествия на трех автомобилях. Полицейские оперативно отреагировали на сообщения граждан об указанном событии и начали розыскные мероприятия.

Автомобили с участниками конфликта были обнаружены на территории Волчанского района Харьковской области. Нападающими оказались около 15 человек. Их возраст и род занятий устанавливаются. Сейчас на месте происшествия продолжаются неотложные следственные действия. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 356 (самоуправство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках дела "черных регистраторов" в Киеве, области и Херсоне провели 30 обысков, - прокуратура

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100