После взрыва на полигоне в России радиационный фон в Украине не изменился, - ГСЧС

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

"По прогнозным данным, радиоактивно загрязненные воздушные массы могли гипотетически достичь территории Украины в ночь с 11 на 12 августа и охватывать территорию ее восточных и юго-восточных областей", - сказано в сообщении.

Из-за этого радиометрическую сеть гидрометеорологической службы Украины перевели в режим повышенной готовности. Каждый день измеряли атмосферные осадки, в Киеве, Сновске и Чернобыле отбирали образцы атмосферных аэрозолей, а мощность радиационного излучения проверяли 4 раза в сутки.

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В таком режиме вначале работали метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областей, потом к ним присоединились метеостанции Одесской области.

"Результаты измерений в период с 10 по 18 августа свидетельствуют о том, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений, а именно мощность экспозиционной дозы на всей территории Украины находится в своих привычных рамках", - сообщили в ГСЧС.

"В воздушных пробах не обнаружено дополнительных радионуклидов, которые могут свидетельствовать о прохождения над территорией Украины радиоактивно загрязненных масс", - добавили в госслужбе.

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Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.