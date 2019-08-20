Разработана интерактивная карта заминированных территорий Донбасса, - Минобороны. КАРТА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Основной целью создания Интерактивной карты является повышение уровня осведомленности населения об имеющихся рисках связанных с минами и взрывоопасными остатками войны", - подчеркивают в ведомстве.

Отмечается, что интерактивная карта работает в тестовом режиме, информация обновляется. Участки, отраженные на карте задокументированы и содержат доказательства наличия загрязнения.

Интерактивная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными предметами, размещена на официальном сайте Минобороны в разделе Противоминная деятельность.

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