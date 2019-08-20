Украинцы не будут уезжать из страны на заработки, если государство обеспечит им безопасность, - Глава киевской ассоциации психотерапевтов Шевцов

Важной составляющей в мотивации украинцев оставаться дома и работать на развитие экономики своей страны является удовлетворение не только материальных, но и других базовых потребностей, в частности – потребность в безопасности. Такое мнение озвучил 112.ua врач-психотерапевт Алексей Шевцов в статье "Не зарплатой единой: Как остановить трудовую миграцию из Украины".

"В качестве мощного фактора, который мог бы мотивировать украинцев отдавать предпочтение работе в Украине, я бы выделил, прежде всего, безопасность, которую должны обеспечивать правоохранительные органы. Мне, как врачу-психотерапевту, очень часто приходится слышать от своих пациентов, что они не чувствуют себя защищенными в Украине. Это происходит на фоне разгула преступности, о проявлениях которой люди слышат из СМИ, и отсутствия ощущения сильной и готовой защитить полиции. Многие мне говорят, что по-настоящему боятся выходить из дому, особенно в вечернее время. Регулярные сообщения о минированиях только повышают градус страха – люди опасаются, что угроза может коснуться их или близких. Среди факторов стресса - пьяные водители на дорогах, в том числе и водители в нелегальных такси, не несущие никакой ответственности за жизнь и здоровье пассажиров, имеющие все возможности вытворять с ними все, что угодно и оставаться безнаказанными", - сказал 112.ua Алексей Шевцов.

По его словам, в европейских странах украинцев привлекает гораздо более высокий уровень безопасности, культуры. Есть ожидания, что там их труд будет цениться выше, чем в Украине. "Привлекает и более высокий уровень медицины в ЕС. Фактор недовольства уровнем медицинского обслуживания в Украине – один из тех, что оказывают серьезное влияние на желание людей уехать", - сказал Шевцов.

Помимо прочих факторов, важным для людей является чистота на улицах городов: отсутствие мусора и людей в состоянии алкогольного опьянения на улицах, на станциях метро, около подъездов, в которых люди живут с семьей. Этого явления, тем более в таких масштабах, конечно же нет в Европе, сказал эксперт. "Мотивацией для людей оставаться в Украине может служить создание условий для их детей: украинцы не стали бы так массово уезжать в поисках лучших возможностей, если бы имели возможность устроить ребенка в хороший детсад, в школу с достойными условиями для развития. В стране следует создать условия для профессиональной реализации: за рубеж уезжают танцоры, музыканты, художники, ученые, которые не нашли достойного применения своим способностям в Украине. Там они получают возможность для развития, которых не имели в родной стране", - подчеркнул Шевцов.

Немаловажно и создание условий, которые помогли бы улучшить демографическую ситуацию в стране. В частности, это увеличение выплат на детей, достойный размер выплат женщинам, которые находятся в декретном отпуске, льготы по медицинскому обслуживанию, создание возможностей устроить ребенка в хороший детсад.

Как известно, в июле Нацбанк представил отчет, в котором сообщил, что в Украине во всех сферах ощущается острый дефицит рабочей силы. Отмечалось, что хуже всего обстоят дела в строительном секторе и промышленности. При этом, по данным Министерства труда и социальной политики Польши, в 2018 году именно в этих видах деятельности была занята большая часть украинских трудовых мигрантов.