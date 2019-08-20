Грабители в униформе полицейских остановили украинцев в Германии и отобрали у них 15 000 евро

Ограбление произошло в ночь на вторник, 20 августа, на автобане у города Зигбург на западе Германии. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Люди в форме остановили микроавтобус из Украины. Они представились сотрудниками полиции и проверили пассажиров на наркотики. Потом они попросили путешественников показать им деньги - якобы чтобы убедиться в подлинности купюр. Когда украинцы достали банкноты, грабители выхватили у них из рук 15 тысяч евро и запрыгнули в свой автомобиль.

Один из потерпевших попытался остановить машину грабителей, но преступники сбили его и скрылись. Теперь их ищут настоящие полицейские.

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Чтобы туристы не попались на уловки карманников, немецкая полиция выпустила памятку с 11 приемами преступников. Особую бдительность советуют проявлять во время необычных ситуаций, например, если вас чем-то испачкали или неожиданно отвлекли.