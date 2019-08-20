Суд продолжил арест одному из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

Пресс-служба особщает, что коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Голосеевского райсуда Киева, "которым удовлетворено ходатайство следователя и продлен срок содержания под стражей в отношении подозреваемого Петровца В.С. сроком на 60 суток, до 28 сентября 2019 включительно".

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева от 25 июля 2019г оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В.Петровец подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2, 4 ст.296 ("Хулиганство"), п2, 12 ч.2 ст.115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Полиция не покрывала подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова, - Шевченко

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под стражей полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова