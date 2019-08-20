ВСП отказался отстранить от правосудия судью ОАСК Погрибниченко, фигуранта дела о прослушке

Решение объявил председатель ВСП Владимир Говоруха, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на LB.ua.

В рассмотрении ходатайства прокуратуры не участвовал член ВСП Прудыус, которому прокуроры заявили отвод.

Вместе с тем, самоотвод члена ВСП Павла Гречкивского, в связи со знакомством с одним из адвокатов Погрибниченко, совет не удовлетворил.

Погрибниченко выступил против своего отстранения и назвал дело политическим. Также, как и судья Вовк, он заявил, что находится в отпуске.

Представители прокуратуры настаивали на отстранении, учитывая возможное влияние судьи на других судей ОАСК, а также вероятную попытку уничтожить или исказить доказательства по делу.

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