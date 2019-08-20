"Убить и расчленить", - советник Зеленского Устенко рассказал, что нужно сделать с "Укрзализныцей" и "Нафтогазом"

Такое мнение Устенко озвучил в эфире "Радио НВ" в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Как можно сдвинуть "наше судно с густой мели", на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики. Существующие "монстры" должны быть "убиты" и "расчленены". Я имею в виду НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю". Те "монстры", которые мешают жить и дышать не дают, например, Государственная продовольственно-зерновая корпорация, должны просто уйти", - сказал он.

Устенко считает, что УЗ нужно разделить и продать, оставив в руках государства "стратегические и не очень интересные для бизнеса вещи". При этом "Укрспирт", по его мнению, "должен быть полностью приватизирован", а в Государственной продовольственно-зерновой корпорации "смысловой нагрузки в принципе не существует".

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"Я не воспринимаю все эти разговоры - "не смейте говорить о приватизации, когда мы находимся на нижнем пике экономического цикла". Это правда, но, во-первых, никто не сказал, что завтра в мире будет улыбающаяся ситуация для всех рынков и для Украины в частности. Там тоже есть угрозы и серьезные риски. Но что для нас лучше? Ждать, когда ситуация на рынке станет лучше и мы тогда продадим и получим больше денег, но при этом несколько лет будем продолжать закрывать глаза на то, что вымывается наш государственный ресурс?" - добавил советник Зеленского.

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