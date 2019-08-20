Инцидент с караваем - недоработка израильского протокола, - посол Украины Надоленко

Об этом заявил в комментарии Укринформу посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко, комментируя сообщения СМИ, что Сара Нетаньяху якобы проявила неуважение к Украине и выбросила хлеб, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что это (инцидент с караваем. - Ред.) просто недоработки израильского протокола - там случайно не предупредили жену премьер-министра об этой традиции. К тому же в Израиле нет традиции такого очень уважительного и бережного отношения к хлебу, как в Украине. У них, например, после Песаха весь хлеб сжигается, поэтому, чтобы вы понимали, хлеб - это не что-то необычайное для Израиля", - сказал Надоленко.

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Дипломат добавил, что когда просматривал видео с церемонии встречи премьер-министра Израиля в аэропорту "Борисполь", увидел, что в руках Сары Нетаньяху оставались "какие-то крохи, которые она просто стряхнула".

"Я думаю, что на это не нужно обращать внимания. Нам нужно обращать внимание на действительно важные вещи - этим визитом была подтверждена дружба между Украиной и Израилем и дальнейшее развитие нашего сотрудничества", - резюмировал посол.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 19 августа прибыл в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Было опубликовано видео официальной церемонии встречи в аэропорту "Борисполь" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, где его жена Сара выбросила кусочек каравая, которым традиционно встречают гостей в Украине.

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Сам Нетаньяху в видеообращении опроверг эти заявления, отметив, что все разговоры о неуважении к Украине бессмысленны, а его жена очень уважает наше государство и в знак уважения к нему даже выбрала одежду в национальных цветах Украины.