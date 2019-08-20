Вторая волна перехода на новую систему питания в ВСУ, запланированная на 20 августа, не состоялась, - Петреня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Петреня отметила: "Сегодня, 20 августа, должен был состояться переход первой волны новых в/ч на систему Питания по каталогу в 2019 году.

И сегодня я уже могу сказать, что перехода не будет и до конца года. Хотя для этого всё есть. Новое оборудование закуплено, начпроды прошли обучающие курсы, введены штаты для набора поваров и работников, и сделано куча всего. Нет только продуктов. И есть суд, который отменил приказ.

В общем грустно это всё. И больше 250 частей по прежнему будут питаться как на фото 1-2, а могли бы как на фото 3-4, некоторые уже сегодня (фотки свежие, реальные)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной суд остановил переход ВСУ на новую систему питания







