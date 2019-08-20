Бывшего главу НКРЭКУ Вовка объявили в международный розыск, - САП

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"С учетом того, что подозреваемый находится за пределами Украины и не является на вызов следователей, он был объявлен в международный розыск", - сказано в сообщении.

Кроме этого, в САП пообещали оспорить решение Соломенского районного суда столицы, который во вторник, 20 августа отказался заочно арестовать Вовка.

Адвокаты экс-главы НКРЭКУ заявляют, что их подзащитный сейчас находится на учебе в Гарварде, информирует "Громадське".

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Как сообщалось ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования уголовного производства по формуле Роттердам+ в августе 2019 года уведомило о подозрении советника директора "ДТЭК Востокэнерго" Лисового и генерального директора "ДТЭК Сети" Гелюха.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили о подозрении в злоупотреблении служебным положением шестерых человек, причастных к введению так называемой формулы "Роттердам+", в том числе экс-главу Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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Дмитрий Вовк назвал действия НАБУ "абсурдными", а дело "Роттердам+" - "раскрученным медийно-юридическим пузырем".