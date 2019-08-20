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20.08.19 20:05

Голосеевский райсуд обязал ГПУ закрыть дело против Богатыревой, прокуратура Киева обжалует решение

Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело в отношении бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Голосеевский райсуд обязал ГПУ закрыть дело против Богатыревой, прокуратура Киева обжалует решение

Соответствующее решение было принято 14 августа и обнародовано в Едином госреестре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, адвокат экс-министра Дмитрий Беляев просил закрыть дело по причине отсутствия доказательств виновности в совершении уголовного правонарушения и истечении сроков досудебного расследования.

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"Обязать уполномоченного прокурора в уголовном производстве в кратчайший срок совершить действия для закрытия уголовного производства", - говорится в решении.

Определение не подлежит обжалованию, вступает в законную силу с момента его оглашения и подлежит немедленному исполнению.

Прокуратура столицы на фейсбук-странице прокомментировала сообщение о решении Голосеевского суда Киева: "20.08.2019 в СМИ была распространена информация о принятии Голосеевским районным судом г. Киева решение по жалобе адвоката об обязательствах уполномоченного прокурора закрыть уголовное производство в отношении экс-чиновника Минздрава Украины, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины".

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В прокуратуре также отметили, что: "орган досудебного расследования в данном уголовном производстве находится на территории Днепровского района столицы, в связи с чем районный суд г. Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения".

Кроме того, судебное заседание проведено без представителя прокуратуры и без изучения материалов производства.

Исходя из вышеизложенного, столичной прокуратурой после получения решения Голосеевского райсуда г. Киева, которое пока не поступило, будет представлена на него апелляционная жалоба.

Голосеевский райсуд обязал ГПУ закрыть дело против Богатыревой, прокуратура Киева обжалует решение 01

Напомним, в отношении Раисы Богатыревой расследуется дело о завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

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