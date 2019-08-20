Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.08.19 20:24

Спецназ задержал объявленного ранее в розыск сотрудника СБУ на Кировоградщине, - ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) в Кировоградской области задержали сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), которого объявили в розыск за избиение мужчины после конфликта в кафе города Гайворон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, сотрудник правоохранительных органов находился в розыске с 25 июля.

"20 августа с привлечением спецподразделения "КОРД" Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области сотрудника управления СБУ был задержан", - говорится в сообщении.

Сейчас Заводской районный суд города Николаева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчину подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст . 122 УК Украины).

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Кировоградского гарнизона Южного региона Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник Киевской таможни задержан на взятке 450 долл. за оформление автомобиля, - ГБР. ФОТО

Спецназ задержал объявленного ранее в розыск сотрудника СБУ на Кировоградщине, - ГБР 01
Спецназ задержал объявленного ранее в розыск сотрудника СБУ на Кировоградщине, - ГБР 02

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100