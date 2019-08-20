Спецназ задержал объявленного ранее в розыск сотрудника СБУ на Кировоградщине, - ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как отмечается, сотрудник правоохранительных органов находился в розыске с 25 июля.

"20 августа с привлечением спецподразделения "КОРД" Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области сотрудника управления СБУ был задержан", - говорится в сообщении.

Сейчас Заводской районный суд города Николаева рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчину подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст . 122 УК Украины).

В случае доказательства вины, задержанному грозит лишение свободы на срок до трех лет. Процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Кировоградского гарнизона Южного региона Украины.

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