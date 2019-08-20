Наемники РФ обстреляли мини-БПЛА СММ ОБСЕ возле Первомайска и Смелого

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Миссии.

"Осуществляя управление полетом мини-БПЛА СММ со своей позиции на западной окраине Первомайска, наблюдатели слышали 22 выстрела из стрелкового оружия ориентировочно в 700 м к северо-северо-западу. По оценке, огонь велся в направлении БПЛА, который в тот момент пролетал на расстоянии примерно 750 м к северо-северо-западу.

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Управляя полетом мини-БПЛА СММ со своей позиции на северо-западной окраине н. п. Смелое (неподконтрольный правительству, 31 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали не менее 13 выстрелов из стрелкового оружия примерно в 3,6 км к северо-северо-западу. По оценке СММ, огонь велся в направлении БПЛА, который в тот момент пролетал на расстоянии примерно 3,9 км к северо-северо-западу. В обоих случаях команда СММ благополучно приземлила БПЛА и покинула эти районы", - говорится в сообщении.