Кличко заявил, что вновь будет баллотироваться на пост мэра Киева

Об этом Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам главы Киевской городской государственной администрации, он хочет довести до конца планы, которые находятся в реализации.

"Я хочу построить в Гидропарке украинский Диснейленд, и мы уже - наработано много вещей, и уже есть - не хочу много говорить - наработки, для того, чтобы уже стартовать с этим проектом. Я хочу построить мемориал Бабий Яр, над которым начали работать еще три года назад, и это очень важный не только киевский, не только украинский, это мировой проект", - сказал Кличко.

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Также мэр добавил, что он хочет достроить Подольско-Воскресенский мост, который он обещал жителям Троещины, и до конца следующего года уже планируется открыть это автосообщение.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" инициирует новый законопроект, предусматривающий разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации.

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В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы, а также обратится в Конституционный Суд.