Две российские станции мониторинга радиации, отключившиеся после взрыва ракеты на полигоне в РФ, возобновили работу, - CNBTO

Об этом рассказал на брифинге в штаб-квартире ООН представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос собкора Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

"Да, мы все видели новости и сообщения (о ядерном инциденте в Нёнокси. - Ред.)", - ответил Дюжаррик на вопрос, генсек в курсе ядерного инцидента в России.

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Он добавил, что секретариат ООН пока не давал дополнительной информации относительно инцидента, и заметил, что в системе ООН такими вопросами занимается Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CNBTO).

"Важно, чтобы все государства-члены сотрудничали с этой организацией столь тесно, насколько это возможно", - заявил Дюжаррик.

В то же время, в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сегодня сообщили, что все российские станции мониторинга радиационного фона, которые ранее выключались по неизвестным техническим причинам, уже работают.

"Станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас загружают данные в PTS", - сообщил исполнительный директор Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

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Напомним, 10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

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19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.