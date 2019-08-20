На первое заседание Рады пригласят более 60 гостей и дополнительно представителей иностранных делегаций, - Янченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила будущий нардеп от партии "Слуга народа" Галина Янченко на брифинге 20 августа, сообщает "Гордон".



"Обсуждали порядок, кто будет приглашен. Пригласили официальных представителей органов государственной власти. Сегодня, например, обсуждали приглашение представителей Национальной академии наук, потому что это моральные авторитеты для украинского общества... Также будут наши международные партнеры приглашены. Список достаточно длинный, это будет около 60 человек, может, больше. Кстати, мы планируем пригласить все представленные в Киеве иностранные делегации, это тоже около 60 гостей дополнительно", – сказала Янченко.



Она отметила, что традиционно места для гостей отведены на балконе и для всех мест должно хватить.

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