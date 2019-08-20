Трамп заявил, что хочет видеть Россию в G7

Об этом американский лидер заявил на встрече с президентом Румынии Клаусом Йохааннисом в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, было бы целесообразным, если бы Россия была там (в G7. – Ред.)", - сказал Трамп.

Это заявление Трампа прозвучало незадолго до очередного саммита G7. Встреча лидеров стран-членов G7 - Франции, Германии, Великобритании, Италии, Канады, США и Японии - состоится с 24 по 26 августа в Биаррице (Франция).

В июне 2018 года на предыдущем саммите G7 - в Канаде - Трамп уже предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" тогда не поддержали эту идею.

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После саммита Трамп вновь отмечал, что хотел бы видеть Россию в составе этого клуба. "Вы спросили, хотел бы я видеть Россию в составе группы. Я говорю, что хотел бы видеть Россию в составе G8", - говорил он в эфире телеканала CNN.

"Я думаю, что будет лучше, если Россия войдет в состав (группы восьми. – Ред.) чем, если ее там не будет", - добавил Трамп.

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