Президент Группы Всемирного банка прибудет завтра в Украину для обсуждения земельной реформы

Об этом сообщает пресс-служба представительства Всемирного банка в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс прибывает в Киев в четверг, 22 августа 2019 года, с двухдневным визитом. Это будет первый визит господина Малпасса в Украину после того, как 9 апреля 2019 он занял пост президента Группы Всемирного банка", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в пятницу, 23 августа, господин Малпасс встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, он планирует встретиться с министром финансов, председателем Национального банка Украины, городскими главами, народными депутатами, представителями банковского сектора, фермерами и представителями частного сектора.

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С участием Малпасса будут обсуждаться планы реализации в Украине экономических реформ, направленных на ускорение экономического развития, создание новых рабочих мест и более широких возможностей для народа Украины.

По данным AgroPolit.com, одна из ключевых тем визита - рынок земли, хотя в официальном плане вопросов к обсуждению прямо не говорится о теме земли.

Как отмечает издание, руководство Всемирного банка постоянно рекомендует украинской власти ускорить земельную реформу, а эксперты банка выступали ранее консультантами правительства в вопросах земельной реформы. Сейчас они активно изучают тему земельной реформы в Украине и ее составляющих.

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