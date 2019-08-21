Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган подчеркнула: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГВ БКОП ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области и следователями ГУ НП в Киевской области задержаны 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин.

Как выяснилось, бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, преследуя корыстную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленное убийства.

Жизнь двух человек заказчики оценили в $ 50 тыс. Все причастные к резонансному преступлению только что задержаны.

Напомню, речь идет о матери - 53-летней Надежде Головач и ее 31-летней дочери Юлии Зайковской. Женщины выехали в субботу, 17 августа, из города Бровары по направлению к Киеву и пропали".

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Глава полиции Киевшины Андрей Небытов сообщил, что женщины живы.

Позже СБУ сообщило, что оперативники Службы безопасности Украины получили информацию, что житель Броваров, который является владельцем промышленно-строительной компании, через посредника подыскивает исполнителя для совершения убийства. Установлено, что злоумышленник "заказал" бывшую жену и ее дочь из-за судебных споров по разделу имущества после развода.

"По полученной информации, бывшие супруги оспаривали через суд право собственности, в частности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частный самолет. Для предотвращения особо тяжкого преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Для предоставления "доказательств выполненного задания" был проведен контроль за совершением преступления и осуществлена имитацию убийства гражданок. Для подтверждения "ликвидации жертв" заказчику были сделаны соответствующие постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении. Правоохранители задержали по месту жительства организатора и его жену. Также на одной из улиц Броваров задержан посредник, а в собственном доме его жена, с которой он был в сговоре", - рассказали в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в г.. Киеве и Киевской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.













