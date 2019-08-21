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21.08.19 11:32

Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы. ВИДЕО (обновлено)

Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган обнародовала информацию, что убийство двух женщин, которые два дня назад пропали под Киевом, раскрыто. Подозреваемые в убийстве задержаны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Сарган подчеркнула: "Прокуратурой Киевской области совместно с ГВ БКОП ГУ СБУ в г.Киеве и Киевской области и следователями ГУ НП в Киевской области задержаны 4 подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства двух женщин.

Как выяснилось, бывший муж потерпевшей, с которой у него продолжаются судебные споры по разделу имущества после развода, преследуя корыстную цель, осознавая неизбежность судебного решения в пользу бывшей жены и ее дочери, действуя в сговоре со своей третьей женой, заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленное убийства.

Жизнь двух человек заказчики оценили в $ 50 тыс. Все причастные к резонансному преступлению только что задержаны.

Напомню, речь идет о матери - 53-летней Надежде Головач и ее 31-летней дочери Юлии Зайковской. Женщины выехали в субботу, 17 августа, из города Бровары по направлению к Киеву и пропали".

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Глава полиции Киевшины Андрей Небытов сообщил, что женщины живы.

Позже СБУ сообщило, что оперативники Службы безопасности Украины получили информацию, что житель Броваров, который является владельцем промышленно-строительной компании, через посредника подыскивает исполнителя для совершения убийства. Установлено, что злоумышленник "заказал" бывшую жену и ее дочь из-за судебных споров по разделу имущества после развода.

"По полученной информации, бывшие супруги оспаривали через суд право собственности, в частности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частный самолет. Для предотвращения особо тяжкого преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Для предоставления "доказательств выполненного задания" был проведен контроль за совершением преступления и осуществлена имитацию убийства гражданок. Для подтверждения "ликвидации жертв" заказчику были сделаны соответствующие постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении. Правоохранители задержали по месту жительства организатора и его жену. Также на одной из улиц Броваров задержан посредник, а в собственном доме его жена, с которой он был в сговоре", - рассказали в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) продолжаются следственные действия. Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в г.. Киеве и Киевской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.

Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 01
Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 02
Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 03

Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 04
Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 05

Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 06
Правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин под Киевом. Все подозреваемые арестованы 07

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