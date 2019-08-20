"Искренняя и теплая беседа о важном", - Елена Зеленская впервые в качестве первой леди провела встречу в Киеве с Сарой Нетаньяху. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Instagram Елены Зеленской.

"Впервые как жена президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью - жену премьер-министра Израиля госпожу Сару Нетаньяху. Экскурсия Домом с химерами, искренняя и теплая беседа о важном", - написала Елена Зеленская.

По ее словам, госпожа Нетаньяху после посещения мемориала Бабьего Яра находилась под огромным впечатлением от увиденного.

"Она рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить своего визита в Киев без посещения этого места. Всегда помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, - наша общая задача. Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой - снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это - наша общая история", - написала Елена Зеленская.

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